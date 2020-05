Darüber hinaus wird es in dem Fernsehstudio, in dem das Finale der erfolgreichsten "GNTM"-Staffel seit acht Jahren mit Sicherheitsabstand und mit einem verkleinerten Produktionsteam stattfinden wird, zahlreiche Gäste wie die Ex-Kandidatinnen Klaudia Giez (23), Micaela Schäfer (36), Theresia Fischer (28), Gisele Oppermann (32) und Halbfinalistin Tamara (19) geben, die die Finalistinnen auf die Probe stellen werden.

Model und Moderatorin Rebecca Mir (28) verleiht den Personality-Award. Die Models müssen zudem in einem ersten Walk mit individuellen Looks punkten, bei dem sie Unterstützung von Choreografin Nikeata Thompson (39) bekommen, und einen zweiten in den Kreationen von Designer Philipp Plein (42) bewältigen. Auch Starfotograf Christian Anwander und "GNTM"-Urgestein Thomas Hayo (51) haben Aufgaben für die Models.

Was folgt auf das Finale?

Doch wer wird am Ende den Titel mit nach Hause nehmen? "Ich habe eine große Entwicklung hingelegt und ich brenne einfach dafür, das ist meine Leidenschaft", macht Sarah ihren Anspruch auf den Titel deutlich. "Ich liebe es vor der Kamera zu stehen und in Rollen zu schlüpfen, aber dabei nie mich selbst zu vergessen", erklärt Jacky. "Den Zuschauern will ich zeigen, dass es sich lohnt, stark zu bleiben und an sich selbst zu glauben und seinen Traum zu leben", zeigt sich Lijana kämpferisch. "Mein Ziel ist es, das Wort 'Diversity' neu zu definieren und zu zeigen: Du musst nicht die Größte oder die Dünnste sein, um etwas zu erreichen", betont Maureen.

Die Österreicherinnen Sarah und Maureen haben sogar einen gemeinsamen Plan nach dem Finale: Sie wollen, egal welche von ihnen den Titel gewinnt, nach Deutschland ziehen und eine WG in Köln oder Hamburg gründen, wie sie im ProSieben-Talk verraten. Lijana möchte ihre Anti-Cybermobbing-Kampagne "Love Wins" mit Ex-Kollegin Larissa (20) weiter vorantreiben. Und Jacky weiß bereits, was sie mit der Siegprämie anstellen wird: "Ich bin ein Sparfuchs, ich werde es beiseitelegen."