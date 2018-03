Halbfinale im Eurocup Die Bayern-Basketballer und die Málaga-Frage

Gavel: "Wir haben etwas gutzumachen

"Wir haben etwas gutzumachen", erinnerte sich Gavel, "und möchten jetzt ins Halbfinale." Es wäre das erste Mal in seiner Geschichte, dass es der Klub in einem europäischen Wettbewerb unter die besten vier Teams schaffen würde. Dabei gilt es dieses Mal, sich in der Runde der letzten Acht gegen Unics Kasan durchzusetzen. Doch der bisherige Verlauf der Serie weckt unangenehme Erinnerungen. Erinnerungen an Málaga! Denn wie im Vorjahr siegten die Bayern in Spiel eins souverän mit 83:75. In der Partie in Russland führte der FCBB im dritten Viertel sogar mit zehn Punkten, das Halbfinale schien bereits greifbar. Am Ende ging es aber doch noch mit einem 73:80 im Gepäck zurück nach München.