München - Teil zwei im Nord-Süd-Klassiker zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen. Nur fünf Tage nach dem knappen 1:0-Sieg des Rekordmeisters in der Bundesliga gegen die Werderaner, treffen beide Teams am Mittwoch im Halbfinale des DFB-Pokals erneut aufeinander (ab 20.45 Uhr/live bei Sky und in der ARD sowie im AZ-Liveticker).