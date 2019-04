Bremen wohl doch mit Max Kruse

Werder Bremen kann gegen den FC Bayern voraussichtlich doch auf Max Kruse zurückgreifen. Der Kapitän der Norddeutschen absolvierte am Mittwochvormittag das sogenannte Anschwitzen und dürfte damit gegen die Bayern auflaufen können. Der 31-Jährige zog sich am Ostersamstag in München eine Oberschenkelprellung in einem Zweikampf mit Joshua Kimmich zu.