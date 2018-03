Der Bundesligist unterlag am Dienstag trotz einer zwischenzeitlichen 23-Punkte-Führung in letzter Sekunde mit 74:76 (47:30). In der "Best-of-Three"-Serie liegen die Bayern damit 0:1 zurück und müssen das Heimspiel am Freitag (20 Uhr) gewinnen, um die Final-Chancen zu wahren. (Hier können Sie Tickets für das Heimspiel des FCBB gewinnen) Ein Entscheidungsspiel würde am 28. März wieder in der Türkei ausgetragen werden.