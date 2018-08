Am vergangenen Wochenende ist Hajü Staudt völlig überraschend verstorben. Ein Herzinfarkt. Er wurde 59 Jahre alt. Am Donnerstag ist er in Ottobrunn beigesetzt worden. Danach waren Familie und Freunde zu einer "Abschiedsfeier" in ein Lokal im Münchner Osten eingeladen. Staudt wäre das gewiss recht gewesen. Er hätte sicher fotografiert.