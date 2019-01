Solche Frost-Risse, abgeplatzte Ziegel und ausgebrochene Fugen finden sich schon an der Kirche, vor allem an der Süd- und Westseite und dort, wo die Kirche viele Türmchen hat und deshalb Windverwirbelungen entstehen. Auch sonst ist die Liste lang: Einige Quadratmeter Ziegel an der Nordseite müssen ausgetauscht werden. Teilweise finden sich an der Kirche noch besonders alte Ziegel – sie werden nur ausgetauscht, wenn unbedingt nötig. Auch sämtliche Blechteile werden überprüft, so Pongratz. Über den Haupteingängen an der Westseite sind die Blechabdeckungen über den Giebeln undicht und werden ausgetauscht.