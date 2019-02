Bei der ersten Vernehmung hätten die beiden Tatverdächtigen zugegeben, die Leiche in einem schwarzen Mietwagen vom Typ Seat Ibizia und in einem etwa 70 Zentimeter großen Rollkoffer nach Roth geschafft und dort an einer Böschung abgelegt zu haben. Mit dem Tod des aus Bamberg stammenden Mannes hätten sie aber nichts zu tun. Eine Obduktion hatte ergeben, dass er misshandelt wurde.