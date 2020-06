Riem - Blutiges Ende eines Ehestreits am Donnerstag in Riem: Gegen 19.10 Uhr alarmierte ein 50-Jähriger die Polizei. Wie die Beamten am Sonntag mitteilen, hatten der Mann und seine Ehefrau (42) gestritten. Die 42-Jährige zog im Laufe des Streits ein Messer und fügte ihrem Ehemann eine Schnittwunde am Hals zu. Die alarmierten Beamten konnten die Frau noch am Tatort festnehmen.