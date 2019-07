Nachdem der gebürtige Italiener sich im Gefängnis in Karlsruhe gut geführt hatte, war ihm zum Jahresende 2001 unter Auflagen ein Hafterlass angeboten worden. Die Bewährung war an eine entscheidende Bedingung geknüpft: Er musste die Bundesrepublik verlassen, sollte er je zurückkehren, so die Auflage, müsse er seine Reststrafe absitzen.