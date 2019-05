Mann flüchtet bei Polizeikontrolle am Flughafen

Dass der notorische Schwarzfahrer am Dienstag also wieder einmal ohne gültiges Ticket unterwegs war, wurde ihm diesmal zum Verhängnis. Bei der Polizeikontrolle an der S-Bahnhaltestelle am Terminal gab er zunächst einen falschen Namen an, versuchte kurz darauf sogar zu flüchten. Doch die Polizisten konnten ihn wieder einfangen und auf die Wache bringen.