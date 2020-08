Zeugenaufruf: Die Polizei sucht Zeugen, die sich zu dieser Zeit an der Aral-Tankstelle in der Schleißheimer Straße in Garching-Hochbrück aufgehalten haben und Angaben zu den drei Personen bzw. dem weißen Pkw Mercedes Vito (Handwerkerauto ohne Aufdruck) machen können. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die am Sonntag, 23.08.2020 in der Zeit von 01.30 Uhr bis 01.45 Uhr in der Ingolstädter Straße in nördlicher Richtung unterwegs waren und denen die beteiligten Personen oder der weiße Vito aufgefallen sind. Personen, die Hinweise geben können oder an den oben beschriebenen Örtlichkeiten waren, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

