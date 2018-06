Endlich ist Sommer! Allerdings heißt das auch: Der Kampf gegen Schweißflecken ist ebenso zurück. Was hilft gegen die peinlichen Ränder an der Kleidung? Und was gegen den Geruch? Die Experten der Plattform Helpling haben einfache Tricks parat. Schauen Sie am besten gleich mal in der Küche – Sie brauchen dafür Backpulver, Zitronen oder auch Teebeutel.