München - Die Bevölkerung einer bayerischen Kleinstadt habe er zahlenmäßig in seiner gut dreißigjährigen Amtszeit köpfen lassen, sagt Manfred Schauer. Der 66-Jährige ist der amtierende "Schichtl" auf dem Oktoberfest. Seit Generationen wird in dem Traditionstheater, benannt nach dem Begründer Michael August Schichtl, die "Enthauptung einer lebenden Person auf offener, hell erleuchteter Bühne mittels Guillotine" zelebriert. Dieses Jahr feiert das Varieté als eines der ältesten Geschäfte auf der Wiesn sein 150-jähriges Bestehen. Schauer köpft seit 1985: an jedem Wiesntag ungefähr 20 Mal, jede halbe Stunde. Etwa 320 Mal also allein bei dieser Wiesn bis zum 6. Oktober.