Zunächst war unklar, wer die Platten ins Gleis gelegt haben könnte. Inzwischen hat die Münchner Bundespolizei einen Verdacht. Am Donnerstag teilten die Beamten mit: "Schon kurz nach den Ereignissen lag nahe, dass ein oder mehrere Unbekannte Abdeckplatten eines Kabelschachtes auf das Gleis gelegt hatten. Der Ereignisort liegt direkt an einem 'wilden' Bahnübergang, am Südrand von Unterschleißheim in direkter Nähe zu Hochhäusern, der vor allem von Joggern und Hundebesitzern genutzt wird."