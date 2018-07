Und gleich ein Härtetest, der so manchem Löwen zugunsten eines Heimspiels im Grünwalder Stadion oder einem kleineren Kaliber wohl gerne erspart geblieben wäre. "Beim Blick auf den Spielplan wird nochmals deutlich, was das für eine tolle Liga ist. Der Start bei unseren Freunden in Kaiserslautern wird sicher nicht leicht", sagt Geschäftsführer Michael Scharold, der sich zudem über die Auszeichnung von drei Sternen für Sechzigs gute Nachwuchsarbeit in der Talentschmiede freuen konnte.