Warum tut sich die Spielvereinigung scheinbar immer leichter als andere Vereine, Leistungsträger und Führungsspieler zu halten?

Ich glaube, das liegt an den Werten, die Haching vermittelt. Das zeigt sich auch jetzt gerade. Wenn ich sehe, wie unser Präsident (Manni Schwabl, d. Red.) versucht, andere Wege zu gehen, um Kurzarbeit zu verhindern, weil es ihm widerstrebt, für einen Fußball-Verein den Staat anzupumpen. Das ist einfach nicht selbstverständlich. Und genauso wenig ist es selbstverständlich, dass im Profi-Fußball die Wege so kurz und die Hierarchien so flach sind wie hier in Haching. Was mir aber besonders gefällt, ist diese Kontinuität in allen Bereichen: in der Mannschaft, im Trainerteam.