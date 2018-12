Fußball ist aber ein pragmatisches Geschäft. Reicht Identifikation aus?

Zum Glück immer noch. Ich hoffe, dass wir dafür wieder mehr Platz schaffen. Was die Löwen-Fans abliefern – das ist Identifikation. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran zurückdenke, was beim Spiel gegen Sechzig hier im Sportpark in der 20. Minute los war. Wenn die blaue Welle kommt, ist das brutal beeindruckend.

Die AZ hat kürzlich Ex-Löwen-Trainer Karsten Wettberg gefragt, welche Spieler Verstärkungen für den TSV 1860 wären. Er antwortete: die Hachinger Stephan Hain und Sascha Bigalke.

Ich versuche, dass die Spieler hier das Gefühl haben, dass sie als Mensch wahrgenommen werden. Wir können hier in Ruhe arbeiten, könnten barfuß trainieren, das würde keiner mitbekommen, weil bei uns eineinhalb Leute beim Training zuschauen. Wenn Sechzig barfuß trainiert, ist Alarm.

Sie treffen am Sonntag auf einen anderen Ex-Löwen: Stefan Aigner und dessen Klub, den KFC Uerdingen. Ein kommender Aufsteiger?

Uerdingen hat finanzielle Power. Sie sind zwei Mal in Folge aufgestiegen. So, wie sie aktuell agieren, wird es heuer wieder so laufen. Die Mannschaft ist mehr als nur Aigner. Aber: Ich durfte ihn bei den Löwen trainieren – er ist ein absoluter Mentalitätsspieler.

Aigner hat deutlich gemacht, dass er gerne nach München zurückgekehrt wäre. Wäre er kein Spieler für Haching?

Wir könnten uns einen Stefan Aigner nie leisten, er müsste sich Haching leisten. So ist es schon jetzt bei Stephan Hain oder Dominik Stahl. Sie leisten sich Haching, gehen aber vielleicht mit mehr Freude in die Arbeit. Aigner hätte theoretisch genug Geld verdient und könnte sich jetzt Haching leisten. Zu einem Stefan Aigner sage ich nie nein. Er soll gerne anrufen. (schmunzelt)

Kommt auf seine Ambitionen an. Wie sieht es mit Ihren aus – nie einen Gedanken an die Bundesliga gehabt?

Was kann es denn Schöneres geben, als am Konstrukt Haching mitbasteln zu dürfen? Wo ich in Ruhe meine eigene Denke in einen ganzen Verein einbringen kann, und das noch in der heimischen Region. Ich bin in Oberhaching aufgewachsen, hier ist meine Basis.

