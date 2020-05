Günther Koch: Geisterspiele können neuen Unterhaltungswert liefern

Sie sind ja ein ausgewiesener Geisterspiel-Experte, was würden Sie Ihren Reporter-Kollegen empfehlen, um die Live-Übertragung etwas aufzupeppen?

Ich würde die Tonspur voll aufdrehen und den Klang kommentieren. Du hörst ja am Klang, wie man den Ball trifft. Ob das jetzt ein saftiger Volley ist, oder der Spieler den Ball gar nicht richtig trifft, so wie der Oliver Bierhoff 1996 im EM-Finale. Außerdem sollte man einzelnen Spielern Mikros geben. Wenn da einer sagt: ¸Hey, Du Depp, den Ball musst du besser spielen’ – genau das will ich hören. Die Geisterspiele wären die einmalige Chance, etwas ganz Neues an Unterhaltung – und Fußball ist ja nun mal Unterhaltung – zu schaffen.