Gut gelaunt in Nordirland Überraschung: Prinz William und Herzogin Kate besuchen Belfast

Anschließend besuchte das royale Paar am Mittwoch noch die Grafschaft Fermanagh. Dort besuchten William und Kate ein Jugendzentrum. Am Mittwochabend steht dann zum Abschluss des Tages eine Party auf dem Plan: In der berühmten Belfast Empire Hall wird zu Ehren der jungen Menschen von Nordirland ein Fest gefeiert, an dem auch William und Kate teilnehmen werden. Untermalt wird die Party mit Musik der Band LARKS, während außerdem zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Kunst und Sport anwesend sein werden - unter anderem die ehemalige britische Leichtathletin Dame Mary Peters (79).