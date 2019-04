Guidos Masterclass, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, VOX, Guidos Masterclass, Castingshow

In "Guidos Masterclass" trifft der Star-Designer auf zwölf Meisterschüler. Aus diesen zwölf wählt Guido Maria Kretschmer acht aufstrebende Designer aus, um sie zu unterrichten. In sechs Folgen der Design-Competition können die talentierten Meisterschüler in verschiedensten Aufgaben aus dem Bereich des Fashion-Designs beweisen, dass sie das beste Gespür für angesagte Schnitte, Materialien und Styles sowie eine ordentliche Portion Kreativität besitzen.