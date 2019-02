Menzel, geboren im westfälischen Neuss, wuchs am Ammersee auf. Ab 2008 wurde sie an der Münchner Berufsschule für das Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe als Köchin ausgebildet. Vor dem Restaurant Schwarzreiter arbeitete sie unter anderem im Blauen Bock in München, dem Restaurant Emiko, sowie dem Pageou in München. Seit November 2016 kocht sie in der Schwarzreiter Küche, seit August 2018 ist sie hier Chefköchin.