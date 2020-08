Darin heißt es unter anderem: "Seine letzten Worte an seine Familie und Fans lauteten: ,Gebt niemals auf!'" Als Chi Chi DeVayne nahm Davenport auch am beliebten Format "RuPaul's Drag Race" teil. RuPaul (59) bekundete bereits sein Beileid in einem Statement, aus dem "Entertainment Weekly" zitiert: "Mein Herz ist gebrochen durch die Nachricht, dass Chi Chi DeVayne von uns gegangen ist. Ich bin dankbar dafür, dass wir alle ihre gütige und wunderschöne Seele erleben durften. Wir werden sie sehr vermissen, aber niemals vergessen."