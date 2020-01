Dschungelcamp 2020: Mögliche Nachrücker

Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihn ein anderer Promi ersetzen wird. Schon 2013 kam Klaus Baumgart als Nachrückkandidat in die Sendung, nachdem Helmut Berger die Show nach zwei Tagen verlassen musste. Als Nastassja Kinski 2017 kurz vor Abflug nach Australien das Handtuch schmiss, sprang Kader Loth für sie ein. Genaueres wird man wohl erst in der zweiten Folge am Samstagabend erfahren.