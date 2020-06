München - Gruseliger Fund am Tucherpark: Weil eine Münchnerin in der Nacht zum Sonntag einen Rucksack mit einem Blutfleck an der Isar entdeckte, alarmierte sie gegen 1 Uhr nachts die Polizei. In dem Rucksack fanden die Einsatzkräfte den Ausweis einer 28-Jährigen, auf dem Boden daneben lag eine Brille.