Grundschule in London Prinzessin Charlotte: Große Aufregung am ersten Schultag

Der Ernst des Lebens hat begonnen: Prinzessin Charlotte (4) ist jetzt in der Schule! Am heutigen Donnerstag betrat sie an der Hand ihrer Mutter, Herzogin Kate (37), und zusammen mit ihrem großen Bruder, Prinz George (6), und ihrem Vater, Prinz William (37), das Gelände der "Thomas's Battersea"-Grundschule in London.