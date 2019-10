Tobi Wegener: Statement über Exfreundin Janine Pink

Nachdem Janine im Frühstücksfernsehen über die Trennung gesprochen hatte, meldete sich Tobi via Instagram zu Wort. Er kassierte die letzten Tage einen wahren Shitstorm. Tobi erklärt, er haben sich bewusst zurückgehalten. Janine und Tobi, so seine Meinung, mussten sich eingestehen, "dass es für die ganz große Liebe leider nicht gereicht hat". Am vergangenen Mittwoch hätte es ein langes Gespräch zwischen den beiden in Leipzig gegeben. "Mir ist in den Tagen danach klar geworden, dass es für jeden von uns besser ist, getrennt durch das weitere Leben zu gehen." Janine werde ein besonderer Mensch für ihn bleiben.