Grüße aus dem Whirlpool Rebel Wilson präsentiert Mega-Dekolleté im Knall-Bikini

Die Schauspielerin ist sichtlich erschlankt. Dennoch kommt selbst sie nicht umher, einen zweideutigen Spruch über ihre in Szene gesetzte Oberweite zu machen. "Zur Erinnerung: Ich habe zwei Universitätsabschlüsse", kommentiert sie den sommerlichen Schnappschuss mit einem Augenzwinkern. Was viele wohl nicht wissen: Wilson hat tatsächlich zwei Bachelor-Abschlüsse, in "Theatre and Performance Studies" sowie in Rechtswissenschaften.