Im Gegensatz zu Ismaik sieht Reisinger den TSV 1860 auch im Falle eines Aufstiegs mit dem Grünwalder Stadion als Heimstätte überlebensfähig. "In den ersten beiden Ligen machen Spieltagseinnahmen einen vergleichsweise geringen Anteil an den Erlösen aus", erklärt Reisinger: "Wir wollen zurück in die 2. Liga – mit wirtschaftlich vertretbarem Handeln und einem intelligenten sportlichen Konzept." Erst wenn sich Sechzig wieder in der 1. Liga etabliert hat, will er über ein alternatives Stadion nachdenken.

Bis dahin bleibt das Sechzgerstadion die Löwen-Heimat. Eine, die schon bald ein verändertes Gesicht bekommen wird.

Lesen Sie auch: TSV 1860 muss Mitgliederversammlung verschieben