In der neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des BR-Politikmagazins "Kontrovers" kommen die Christsozialen auf 49 Prozent. Bei der Landtagswahl 2018 waren es noch 37,2 Prozent. Die SPD ist der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage zufolge ebenfalls im Aufwind. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, könnten sie mit zehn Prozent der Stimmen rechnen.