Ein Rekord-Ergebnis von 17,5 Prozent, zweitstärkste Kraft im Freistaat nach der CSU, Nummer eins in München – das gibt Energie, auch wenn man am Abend zuvor seinen Sieg noch bei der Wahlparty in der Muffathalle bejubelt hat. (Hier gibt's den AZ-Newsblog zur Landtagswahl zum Nachlesen)