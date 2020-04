Als wahrscheinlichste Variante gilt wie berichtet ein Bündnis zwischen Grünen und SPD. Am Dienstag wurde der Zeitplan für die ersten Sondierungsgespräche bekannt. Demnach sprechen die Grünen, die im neuen Stadtrat erstmals stärkste Fraktion sind, am Mittwoch mit der CSU. Am Freitag sollen dann Gespräche mit der SPD beginnen. Und zwar persönlich im Rathaus – mit ausreichend Sicherheitsabstand, wie Grünen-Vize-Fraktionschef Dominik Krause betonte.