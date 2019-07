Bebauung des Eggarten - Proteste gehen weiter

Eine umsichtige Bebauung soll hier entstehen, also mit nachhaltigem Energiekonzept und mit Grünflächen Rücksicht auf die Natur. Riesige Bäume stehen in der Eggarten-Siedlung, in den Gärten tummeln sich Insekten und Wassertiere. Auch bei 36 Grad in der Stadt ist der Vor-Ort-Termin vergleichsweise angenehm.