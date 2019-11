An der Hackerbrücke sollten doch wenigstens Google-Mitarbeiterwohnungen entstehen, so der Tenor. Denn die Grünen in der Maxvorstadt befürchten konkret hässliche Verdrängungsprozesse: Sie haben Sorge, dass neu angeheuerte gut verdienende Google-Mitarbeiter Geringverdiener aus den Wohnungen im Viertel treiben. So passiert das längst massiv in den USA, an den Hauptsitzen von Konzernen wie Microsoft, Amazon oder Apple. Dort steigt die Obdachlosigkeit an. Anwohner der US-Firmen protestieren regelmäßig aggressiv gegen diese Art Übernahme.