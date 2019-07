Als Hebel im unternehmerischen Bereich will Hartmann die Wirtschaftsförderung nutzen. "Bayern betreibt meines Wissens nach die größte Wirtschaftsförderung aller Bundesländer. Da könnte man doch sagen: Ihr könnt Euch nur dafür bewerben, wenn man vorher eine Zielvereinbarung macht, und sagt: Man reduziert den CO2-Ausstoß." So würde der Wettkampf um Ideen angeheizt – und nicht das Weltklima. "Die Klimaveränderung ist in vollem Gange. Die neun der zehn wärmsten Jahre lagen alle im 21. Jahrhundert. Die Kurve geht so steil nach oben wie noch nie." Es sei deshalb unstrittig, dass etwas getan werden müsse.