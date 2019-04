München - Es war eine überraschende Ankündigung – allerdings auch eine reichlich vage, was den Zeitplan betrifft. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte 2018 überraschend an, in weiter Ferne ein 365-Euro-Ticket für den MVV einführen zu wollen. Ein Tag, ein Euro, also. Doch was wurde aus der Idee?