Vorgegeben war zudem ein mindestens zehn Hektar großer Badesee. Der erste Preisträger sieht den in seinem Entwurf westlich des Hüllgrabens vor. In der Nähe soll es eine U- und Trambahn geben. "Der erste Preisträger ist außerdem einer der wenigen Teilnehmer, der Gewerbegebiete mit eingeplant hat", sagt Allmann. Stadtbaurätin Merk lobt zudem die Verknüpfung der Grünflächen an die bereits bestehende Pferdesportanlage in dem Entwurf. Auch die Sport- und Freizeitflächen seien sinnvoll in die bereits bestehenden und neu geplanten Siedlungen integriert.