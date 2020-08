Großstädte leiden Corona-Flaute: Touristen meiden München

Was aber passiert, wenn in diesen Zeiten Ausflügler fehlen, zeigt ein Blick in die bayerischen Großstädte. Dort sei die Lage "weiter äußerst prekär", heißt es beim Hotel- und Gaststättenverband. "Gerade in den Städten fehlen die ausländischen Touristen und auch Veranstaltungen wie Messen und Kongresse." Das könnten die wenigen Deutschland-Urlauber nicht ausgleichen.