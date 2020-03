München - Großeinsatz für die Münchner Feuerwehr in Milbertshofen. Am Montagabend geht ein Notruf in der Leitstelle ein. Ein Keller soll in der Milbertshofener Straße in Brand geraten sein. Die Feuerwehr trifft kurz darauf am Brandort ein. Die Erkenntnis: Es brennt kein Keller, sondern es brennt eine ganze Tiefgarage. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wird zur Einsatzstelle geschickt, wie die Feuerwehr München mitteilt.