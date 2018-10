Alleine Karger versiebte gegen Braunschweig drei, vier Großchancen. Das gleiche Bild gegen Großaspach: Ein ums andere Mal lief der fleißige Flügelflitzer an, ein ums andere Mal wollte der Abschluss nicht gelingen: Diesmal blieb der gebürtige Kronacher zwei Mal am letzten Gegenspieler (58., 68.) hängen, schoss knapp drüber (54.) und - anstelle in den Winkel - in die Wolken (59.).