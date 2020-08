Lochhausen - Großeinsatz für die Polizei am Langwieder See: Ein Autofahrer hat einen Fahrradfahrer am Freitag mit vorgehaltener Waffe bedroht. Wie die Polizei berichtet, alarmierte der Radler gegen 23.30 Uhr die Polizei, nachdem er von einem Autofahrer mit einer Waffe bedroht worden war.