Holzkirchen - Auf der A8 Richtung München geriet am Montagnachmittag gegen 14 Uhr ein Lkw auf Höhe der Tank- und Rastanlage Holzkirchen Süd in Brand. Beladen war der Sattelzug mit Holzbrettern, die der 55-jährige Fahrer in Österreich geladen hatte und nach Karlsruhe bringen sollte.