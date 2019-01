Im Hinspiel war die noch deutlich zu groß. Bei dem 79:93 waren die Bayern-Basketballer in eigener Halle chancenlos. Mit 13:5 Siegen steht ZSKA mittlerweile auf Rang drei in der Tabelle, während die Münchner mit einer ausgeglichenen Bilanz (9:9) vier Plätze dahinter folgen. "Aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass sie auch zu Hause schlagbar sind", sagte Williams und erinnerte an den Coup, der Maccabi Tel Aviv mit dem 93:76 in Moskau zuletzt gelungen war.