Große Geste vom Königshaus Meghan Markle und Prinz Harry: Manchester-Überlebende unter den Gästen

Nationale sowie internationale Politiker werden an der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36, "Suits") nicht teilnehmen - so viel steht schon einmal fest. Welche Gäste zu den Feierlichkeiten am 19. Mai erwartet werden, ist hingegen ein noch gut gehütetes Geheimnis. Wie der Kensington Palast jedoch bereits am Dienstag bekanntgab, gingen insgesamt 2.640 Einladungen an Menschen aus Großbritannien, die bei dem Festakt auf Schloss Windsor hautnah dabei sein können. Eine von ihnen: die zwölfjährige Amelia Thompson. Sie gehört zu den Überlebenden des Bombenattentats auf das Ariana-Grande-Konzert in Manchester im Mai vergangenen Jahres, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen.