Er ist fraglos gelungen, der "gemütliche Dorf-Charakter", den Wirtin Antje Schneider schaffen wollte. Während der Biergarten in der fast dreijährigen Umbauzeit zwischenzeitlich geöffnet war, war das Wirtshaus zwei Jahre zu. Das alte Gemäuer brachte bauliche Überraschungen zutage und musste schließlich so gut wie von Grund auf saniert werden. Festsaal gibt es keinen mehr, dafür ein modern-bayerisches Wirtshaus mit viel dunklem Holz, Kachelöfen, farbenfrohen Stoffen und hübschen Accessoires. Der Name: Franz Xaver.