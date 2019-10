Düsseldorf - Bayern-Kapitän Manuel Neuer ist mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Der 33 Jahre alte gebürtige Gelsenkirchener wurde am Mittwoch von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Düsseldorfer Staatskanzlei für "sein vorbildliches soziales Engagement" vor allem im Ruhrgebiet und in seiner Heimatstadt geehrt.