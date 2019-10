München/Dortmund - Auch für deutsche Fußballer gibt es seit 2018 eine Hall of Fame. Als einer von fünf neuen Namen darf sich nun auch der ehemalige Knipser Jürgen Klinsmann (55) über den Einzug in die heiligen Kicker-Hallen freuen. Von insgesamt 28 Jurymitgliedern wurde "Klinsi" auf Initiative des Deutschen Fußballmuseums und nach harten Debatten in diesen illustren Kreis (Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Günter Netzer und Co.) aufgenommen.