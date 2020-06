Eintracht Braunschweig an der Spitze

Währenddessen hat die 3. Liga einen neuen Tabellenführer – zumindest kurzzeitig: Eintracht Braunschweig. Der Meister von 1967 gewann beim abstiegsgefährdeten Chemnitzer FC mit 2:1 und bringt sich durch das achte Spiel in Folge ohne Niederlage in Stellung für die Rückkehr in die Zweitklassigkeit.