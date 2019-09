Hunderttausende strömen am zweiten Oktoberfest-Wochenende auf die Theresienwiese in München. Und wie in jedem Jahr mischen sich auch wieder zahlreiche Promis unter die Gäste - darunter Schauspieler Elyas M'Barek (37, "Fack ju Göhte", Teil 1 - 3). Der hat die Wiesn, wie das größte Volksfest der Welt auch gerne genannt wird, in diesem Jahr bereits zweimal besucht.