In seinem Heimatland Polen herrscht deswegen großer Unmut. "Es ist eine Riesen-Enttäuschung. Jeder hat erwartet, dass Lewandowski gewinnt. Er hatte so ein überragendes Jahr mit so vielen Toren, während Messi und Ronaldo nicht so überragt haben wie sonst", schreibt Maciej Kaliszuk von der größten Sportzeitung "Przeglad Sportowy". "Wir glauben einfach, er hätte es verdient. Und wir verstehen die Gründe für die Absage nicht – außer Frankreich haben doch alle gespielt. Und Neymar und Mbappé von PSG haben immer noch die Chance, die Champions League zu gewinnen. Es ist einfach nicht fair."